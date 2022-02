Surfen auf der Coronawelle

Was macht eine Anti-Maßnahmen-Partei, wenn die Maßnahmen aufgehoben werden? Die SN befragten dazu MFG-Chef Michael Brunner. Dieser sieht seine Pop-up-Partei weiter wachsen.

Hoch emotionalisierte Debatten um Coronamaßnahmen und Impfpflicht sind Wasser auf die erst seit einem Coronajahr mahlenden Mühlen der Impfgegnerpartei MFG. Vorläufiger Höhepunkt: Im explosiven Klima zwei Tage vor Einführung der Impfpflicht schaffte die Partei Ende Jänner 17 Prozent der Stimmen in der Kleinstadt Waidhofen an der Ybbs, während die ÖVP dort um fast 19 Prozentpunkte absackte. Im September 2021 war die Pop-up-Partei in Oberösterreich aus dem Stand mit 6,2 Prozent in den Landtag eingezogen und hatte verkündet, man sei "gekommen, ...