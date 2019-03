SV: Überleitungsgremien konstituieren sich am Montag

Die Sozialversicherungsreform tritt am Montag in eine entscheidende Phase. Für die fünf neuen, zusammengelegten Sozialversicherungsträger konstituieren sich die sogenannten Überleitungsausschüsse. Dabei werden auch die neuen Führungen gewählt und anschließend angelobt. Tatsächlich ihre Arbeit aufnehmen werden die neuen Träger am 1. Jänner 2020.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Die AUVA soll künftig Mario Watz als Obmann übernehmen