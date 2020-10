Syrischer "Foltergeneral" erhielt laut FPÖ Asyl

Die FPÖ verlangt Aufklärung, warum der syrische Ex-General und "international gesuchte Kriegsverbrecher" Khaled al-Halabi in Österreich politisches Asyl erhalten hat. FPÖ-Nationalrat und Fraktionsvorsitzender im Ibiza-U-Ausschuss Christian Hafenecker kündigte am Samstag eine "umfassenden Anfrage" an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an. Hafenecker berief sich auf "die jüngsten Enthüllungen" der investigativen Rechercheplattform "Fass ohne Boden".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker fordert Auskunft