Szenen aus dem U-Ausschuss: "Wir drehen uns im Kreis"

Erster Tag des ÖVP-Untersuchungsausschusses: viele Debatten, wenig Inhalt - und ein Kanzler, der von den Aktionen der Kurz-Truppe hauptsächlich "aus den Medien" erfuhr.

Es gibt Wichtigeres als den U-Ausschuss und seine Protagonisten. Viel Wichtigeres. Das war allen bewusst beim - wie üblich - großen Bahnhof am ersten Tag des 27. Untersuchungsausschusses der Zweiten Republik. Wenn auch die Prioritäten doch unterschiedlich waren: Neben der gewohnt saloppen Schreiberschaft herkömmlicher Medien drängen neuerdings gestylte Medienleute in exquisiten Designeroutfits an die Ausschussfront, die für neue Streaming-TV-Plattformen flotte Live-Aufsager machen und denen dabei dann schon mal der Kanzler und Karl Lagerfeld durcheinanderkommen: "Karl Lag- ... äh, Karl Nehammer."

...