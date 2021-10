Täter von Auschwitz werden benannt

Die neue Österreich-Ausstellung im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zeigt auch, wie sich Österreichs Selbstbild über seine Rolle in der Nazizeit verändert hat. Am Montag wird sie eröffnet.

Acht Jahre nachdem die ursprüngliche Österreich-Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau abmontiert wurde, findet am Montag die feierliche Eröffnung der neu gestalteten Schau statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist ebenso nach Polen wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und zahlreiche Minister. Gedacht wird in der vom Nationalfonds koordinierten Neugestaltung unter dem Titel "Entfernung - Österreich und Auschwitz" vor allem der österreichischen Opfer. Es wird aber auch ein Fokus auf die österreichischen Täter gerichtet.

