Tanner will alle Bundesheer-Kooperationen prüfen

Die Kooperation des Bundesheers mit Vereinen ist zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nicht zuletzt deshalb, weil ein FPÖ-nahes Institut in der Ibiza-Affäre auftaucht. Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP) hat nun eine Evaluierungskommission unter Generalstabschef Robert Brieger eingesetzt, die all diese Förderungen prüfen soll. Schon jetzt zeigte sie sich im Ö1-"Mittagsjournal" kritisch.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Verteidigungsministerin Tanner sind Kooperationen ein Dorn im Auge