Tanner wird im Nationalrat Auskunft zu Heeresreform geben

Der Aufforderung der Oppositionsparteien, im Nationalrat am Dienstag eine Erklärung zur geplanten Heeresreform abzugeben, wird Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) "sehr gern" nachkommen. Das sagte ein Sprecher am Sonntag. Eine Stellungnahme im Plenum sei "fix eingeplant". Auch ein Termin für den Nationalen Sicherheitsrat sei bereits in Abstimmung mit dem Bundeskanzler.

SN/APA/PETER KOLB Unmut nach Ankündigung von Verteidigungsministerin Tanner