Taskforce zu Strafrecht nimmt Mitte März ihre Arbeit auf

Die zur Reform des Strafrechts von der Regierung angekündigte Task Force nimmt am 13. März ihre Arbeit auf. Das verkündete die mit der Leitung des Gremiums beauftragte Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag. Es gehe "um mehr Abschreckung in Richtung Täter und um mehr Prävention und Schutz für die Opfer", erklärte sie in einer Aussendung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Staatssekretärin Edtstadler hat auch den Opferschutz im Fokus