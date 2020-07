Team HC Strache sammelt Unterschriften für Wien-Wahl

Das Team HC Strache ist bereits dabei, Unterstützungserklärungen für ein Antreten bei der Wien-Wahl zu sammeln. Das hat Parteichef Heinz-Christian Strache am Donnerstag in einer Pressekonferenz berichtet. Er sei zuversichtlich, dass die "neue, breite Bürgerbewegung" auf Landesebene und in allen Bezirken antreten werde. Auf weitere Überläufer aus der FPÖ legt man keinen Wert, beteuerte er.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Auf weitere FPÖ-Überläufer wird kein Wert gelegt