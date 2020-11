Team Strache - Baron will Trennung von Corona-Aktivisten

Der Listenmitbegründer des Team Strache, Karl Baron, will sich von jenen Mitgliedern trennen, die bei Demos gegen die Coronamaßnahmen mit fragwürdigen Aktionen und antisemitischen Parolen aufgefallen sind. Es handelt sich um die von der AUA gefeuerte ehemalige Flugbegleiterin Christina Kohl, die bei der Wien-Wahl kandidiert hatte, und ihren Mitstreiter Petar Knezevic. In einer Vorstandssitzung am Mittwoch will Baron Konsequenzen fordern, wie er gegenüber der APA ankündigte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Stelle von Christina Kohl beim Team HC Strache wackelt