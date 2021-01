Teilöffnung von Schulen und Handel

Das Lockdown-Ende am 8. Februar ist abgeblasen, schuld ist das gefährliche Briten-Virus. Einer der wenigen Bereiche, die geöffnet werden sollen, sind die Schulen - allerdings nur im Schichtbetrieb und mit regelmäßigen Tests.

Die Politik steht vor einem Dilemma. "Virologisch gesehen wäre es das Vernünftigste, alles zuzusperren", sagte am Sonntag Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Allerdings gebe es in der Bevölkerung immer weniger Bereitschaft, sich an den Lockdown zu halten, der zudem schon "sehr starke Kollateralschäden" verursache, etwa im sozialen und psychologischen Bereich, so Ludwig.

In diesem Spannungsfeld wollen Bundesregierung, Landeshauptleute und Experten am Montag die nächste Phase des Lockdowns ab dem 8. Februar planen. Ein Ende des Lockdowns wird es ...