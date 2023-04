Tempolimit und E-Mobilität: VCÖ pocht auf Verkehrswende

Nur so können die Klimaziele erreicht werden. Der Einsatz von E-Fuels sei nicht realistisch.

In keinem Sektor wird so viel Energie benötigt wie im Verkehr, und kein anderer wächst so stark an. Hinzu kommt, dass Österreich hier massiv von - großteils importiertem - Erdöl abhängig ist. Dabei müsste sich das Verkehrsaufkommen jährlich halbieren, um die Klimaziele zu erreichen, sagte VCÖ-Expertin Lina Mosshammer bei einer Fachtagung des auf Mobilität und Transport spezialisierten Vereins. Damit Österreich seine Klimaziele erreichen kann, müssten aber auch der öffentliche Verkehr und die E-Mobilität ausgebaut werden, sagt Mosshammer. Zusätzlich müsste unter ...