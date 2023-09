Termin Selmayrs im Außenministerium "hat stattgefunden"

Der Termin des EU-Kommissionsvertreters Martin Selmayr im österreichischen Außenministerium hat bereits stattgefunden. Das bestätigte das Ministerium der APA am Dienstag auf Anfrage. Nähere Angaben zu Zeitpunkt und Inhalt des Treffens gab es nicht. Selmayr war in der Vorwoche ins Außenministerium zitiert worden, nachdem er die Zahlungen Österreichs für Erdgas aus Russland als "Blutgeld" bezeichnet hatte. Er musste am Montag deswegen auch in Brüssel zum Rapport erscheinen.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Selmayr absolvierte nun auch seinen Termin im Wiener Außenamt