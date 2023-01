Terror-Prozess: Urteil am Mittwoch

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wird am morgigen Mittwoch ein Urteil im Prozess um sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien erwartet. Nachdem am Dienstag die Verteidiger und die Staatsanwältin ihre Schlussvorträge gehalten haben, kommen am Mittwoch noch die Angeklagten kurz zu Wort. Danach werden sich die Geschworenen über die Schuldfrage beraten. Erhalten sie die Höchststrafe, droht vier der Angeklagten lebenslange Haft, zweien bis zu 20 Jahre.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Am Wiener Landesgericht wird das Urteil im Terror-Prozess verkündet