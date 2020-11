Terror und Randale in Kirche: Redebedarf in Islam-Stunde

Islamisches Schulamt schärft mit Leitfaden für Religionsunterricht nach: Meinungs- und Religionsfreiheit im Zentrum.

Der Vorfall vom vergangenen Donnerstag sorgte für große Unruhe: Mehr als 30 muslimische Jugendliche hatten in einer Kirche in Wien-Favoriten randaliert und "Allahu akbar" gerufen - wenige Tage vor dem mörderischen Terrorakt in der Wiener Innenstadt. Der Verfassungsschutz ermittelt. Für das Schulamt der Islamischen Glaubensgemeinschaft gaben die Randale den Ausschlag, einen aktuellen Leitfaden für ihre Religionslehrer zu erarbeiten (er wurde am Mittwoch versendet), um im Unterricht die Themen Meinungs- und Religionsfreiheit zu vertiefen.

Denn Auslöser für die Randale ...