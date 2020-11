Terroranschlag in Wien: Auch das Netz trauert

Am Montagabend ereignete sich in Wien ein Anschlag bei dem mindestens vier Personen starben und zahlreiche Personen verletzt wurden. Die Regierung hat in einer Sondersitzung eine dreitägige "Staatstrauer" beschlossen. Auch auf den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Terroranschlag hat auch im Netz Entsetzen ausgelöst.