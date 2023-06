Terrorinhalte-Bekämpfungsgesetz im Ministerrat beschlossen

Der Ministerrat hat am Mittwoch das sogenannte Terrorinhalte-Bekämpfungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz, das im vergangenen November in Begutachtung geschickt worden war, wird eine EU-Verordnung zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte umgesetzt. In Österreich übernimmt die KommAustria die Aufgabe, den Internetplattformen die Löschung entsprechender Inhalte anzuordnen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Online-Terrorinhalte bei KommAustria meldbar