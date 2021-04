Testen unter Aufsicht - oder doch Gurgeln?

Minister Anschober will das Testangebot erweitern und unkomplizierter machen.

Testen, testen, testen - doch muss es immer der von geschultem Personal in Teststraßen oder Apotheken durchgeführte Nasen- oder Rachenabstrich sein? Nein, wenn es nach Gesundheitsminister Rudolf Anschober geht. Der Minister kündigte an, künftig "durch das Zulassen des Selbsttests zur kontrollierten Anwendung in Teststraßen" die Testkapazitäten zu erhöhen.

Vorarlberg hat diesbezüglich den Anfang gemacht. Um die seit 15. März geltenden Lockdown-Lockerungen durch gesteigerte Testintensität abfedern zu können, bietet das Land seit diesem Zeitpunkt "Selbsttests unter Aufsicht" an. Also ...