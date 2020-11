Testläufe für den Massentest

Die gute Nachricht: Der Test tut nicht weh. Die nicht so gute: Es entsteht gerade ein Testfleckerlteppich quer durch Österreich.

Eine Turnhalle in Korneuburg. Der freundliche, in FFP3-Maske, Schutzbrille, Schutzoverall und eine doppelte Schicht Handschuhe verpackte Herr Oberleutnant-Arzt holt einen verdächtig langen Abstrichtupfer aus der Einwegverpackung und stochert in meinem linken Nasenloch, dann im rechten - leider vorerst ohne durchdringenden Erfolg. Er sagt, entspannter, als ich es gerade bin, "das ist der Vorführeffekt" und bohrt noch einmal im linken. Der Nasenschleimwiderstand ist gebrochen und der Tupfer gleitet sechs bis acht Zentimeter tief durch die Nase in den Nasenrachenraum. Die gute ...