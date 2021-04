Testsbegleiten den Schulneustart

Die bisherigen Antigentests in den Schulen haben nicht ausgereicht. Wien und Niederösterreich schärfen jetzt nach.

Ab Montag gelten mit dem Ende des Lockdown-Fernunterrichts in Wien und Niederösterreich im gesamten Bundesgebiet für den Schulbetrieb wieder grundsätzlich die identischen Regelungen. Und die heißen meist Schichtbetrieb - aber nicht für alle.

Es wird auch neue PCR-Test-Projekte in Wien und Niederösterreich geben - auch die sind durchaus unterschiedlich geregelt. Für rund 200.000 Schüler, die in Niederösterreich an die Schulen zurückkehren, steht ab Montag einmal PCR-Gurgeln an der Schule an. PCR-Tests bieten eine viel höhere Sensitivität, müssen aber ...