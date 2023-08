Teuerung: Babler und Kickl machen gemeinsame Sache

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und FPÖ-Chef Herbert Kickl machen in Sachen Teuerung gemeinsame, parlamentarische Sache. Babler verkündete am Donnerstag in Innsbruck, sich mit der FPÖ auf ein Sondersitzung zum Thema Teuerung geeinigt zu haben. Kickl bestätigte das wenig später in einer Aussendung. "Die inhaltliche Ausgestaltung wird noch auf Klubebene ausgehandelt", so Babler. Die Sitzung soll noch im August stattfinden.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Babler kündigte Sondersitzung mit FPÖ-Unterstützung an