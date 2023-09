Teuerung macht zu vielen, aber nicht allen zu schaffen

Gießkannenpolitik und Aussagen von Oppositionsvertretern täuschen über das wahre Ausmaß der Krise hinweg.

Österreichische Antiteuerungspolitik ist in Wirklichkeit keine Antiteuerungspolitik: Sie bemüht sich alles in allem nicht so sehr darum, Preissteigerungen zu dämpfen, sondern konzentriert sich eher darauf, Menschen zu helfen, mit steigenden Preisen zurechtzukommen. Wobei auch denjenigen geholfen wird, die es gar ...