Teuerungspaket mit CO2-Preis-Verschiebung noch nicht fertig

Die von der Bundesregierung ventilierte Verschiebung der CO2-Bepreisung im Zuge eines Teuerungsausgleichs ist noch nicht fertig verhandelt. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz noch zurückhaltend. Sie rechne aber damit, dass "in den nächsten Tagen ein Ergebnis erzielt werden kann". Eine ähnliche Rückmeldung kam auf APA-Anfrage aus dem Bundeskanzleramt.

