Teuerungspaket sorgt für nächsten Ärger bei SPÖ und FPÖ

Der erste Teil des Anti-Teuerungspakets mit diversen Einmalzahlungen wird am Dienstag vom Budgetausschuss abgesegnet. Beschlossen wird es dann am Donnerstag in einer Sondersitzung des Nationalrats. Nicht dabei sein wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der beim EU-Gipfel in Brüssel weilen wird. Für die SPÖ ist dies Beleg, dass sich der Regierungschef nicht für die Teuerung interessiere. Man will eine Verschiebung des Plenums. Unterstützung für die Forderung kam von der FPÖ.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Kein Nationalrat mit Nehammer