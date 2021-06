Tichanowskaja sieht "Schlüsselrolle" Österreichs für Belarus

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja setzt in ihrem Kampf gegen das Regime in Minsk große Hoffnungen in Österreich. "Wir werden eine maximal harte Reaktion der Europäischen Union fordern und Österreich könnte hier eine Schlüsselrolle spielen", sagte Tichanowskajas außenpolitischer Berater Franak Wjatschorka am Dienstag auf APA-Anfrage. Priorität habe derzeit die Situation des gekidnappten Journalisten Roman Protassewitsch.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Tichanowskaja bei ihrem Wien-Besuch Ende April