Tipp in Spionagefall laut "Kleine" von den Briten

In der Spionageaffäre um einen Bundesheeroberst ist laut "Kleiner Zeitung" ein "pikantes Detail" bekannt geworden. Der entscheidende Tipp kam vom britischen Geheimdienst. Das sei insofern brisant, "weil sich die Briten seit Jahren in einer Dauerfehde mit dem russischen Geheimdienst befinden", hieß es am Sonntag vom Blatt.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Spionageaffäre um einen Bundesheeroberst