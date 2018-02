Tirol-Wahl: Abwerzger will Einladung von Platter zur Regierungsbildung

Zwei Tage vor der Tiroler Landtagswahl haben die Freiheitlichen noch einmal in Richtung Regierung gedrängt. Bei einer Abschluss-Pressekonferenz in Innsbruck betonte Spitzenkandidat Markus Abwerzger, im Fall von Platz zwei der FPÖ "natürlich" ein Angebot der ÖVP zu erwarten. Auch FPÖ-Bundesparteichef Heinz-Christian Strache appellierte an den Wähler, seiner Partei eine Chance zu geben.

SN/APA/EXPA/JAKOB GRUBER FPÖ strebt in Tirol Platz zwei an