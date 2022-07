Tirol-Wahl: Bewerber für grüne Landesliste stehen fest

Die Tiroler Grünen haben am Freitag elf Kandidaten und Kandidatinnen für die Plätze drei bis acht auf der Landesliste bekanntgegeben. Die ersten zwei Plätze belegt das grüne Spitzenduo mit Gebi Mair an erster und Petra Wohlfahrtsstätter an zweiter Stelle. Indes hatten Soziallandesrätin Gabriele Fischer, die sich zuvor selbst als Spitzenkandidatin beworben hatte, und Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha bekanntgegeben, nicht mehr bei der Landtagswahl antreten zu wollen.

Die Reihung der Plätze werde nun in einer zweistufigen Wahl digital erfolgen, am 23. Juli werden die Platzierungen feststehen und auf der Landesversammlung präsentiert. "Mit unserem 'Reißverschlussprinzip Plus' ist sichergestellt, dass mindestens 50 Prozent der Liste mit Frauen besetzt ist", sagte Geschäftsführerin und Wahlratsvorsitzende Natascha Chmelar. Um einen Listenplatz beworben hatten sich Landessprecher Christian Altenweisl, die Innsbrucker Gemeinderätin Zeliha Arslan, Cordula Ettmayer-Kreiner, Viktoria Gruber, Thomas Haidenberger, Iris Kahn, Verena Kaiser, LAbg. Georg Kaltschmid, LAbg. Michael Mingler, Matthias Schroll und Nico Sztatecsny.

Laut Mair werden "aktuelle Krisen" das zentrale Wahlkampfthema sein. "Das alte Denken der anderen Parteien hat uns in die Krisen geführt. Es sind die Grünen Lösungen, die uns aus der Krise führen werden", meinte er. Die Energiewende sowie die Klimakrise würden keinen weiteren Aufschub dulden, hielt er fest.

Fischer quittierte indes ihren Abschied aus der Politik mit Kritik an der Partei. "Es braucht auch innerhalb der Grünen eine starke Führungskraft für den Sozialbereich. Die momentane Spitze ist es nicht", so Fischer gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Ihr Unterliegen bei der Landesversammlung im Juni (sie kam nur auf 44 Prozent) nehme sie zur Kenntnis. Sie stehe für eine ehrliche und inhaltliche Sozialpolitik, merke aber, dass sie in ihrem politischen Umfeld so nicht mehr wirksam sein und ihre Ziele umsetzen könne, meinte die 53-Jährige. Gegenüber dem ORF gab Fischer an, sie sehe sich als "Sozialfighterin", nicht als "Umweltfighterin". Offenbar eine Anspielung auf Mair, der sich gerne als "Umweltfighter" bezeichnet. Aber auch Noch-Grünen-LHStv. Ingrid Felipe verwendete gerne letzteren Begriff.

Die damalige Quereinsteigerin Fischer war im Jahr 2018 in die Landesregierung gekommen. Mit ihrem angekündigten Rückzug nimmt die Zahl der Mitglieder der schwarz-grünen Landesregierung zu, die nach der Landtagswahl der Politik ade sagen werden: Vor Fischer standen bereits die Abschiede von Landeshauptmann Günther Platter, Bildungslandesrätin Beate Palfrader (beide ÖVP) und eben von Felipe fest.

Jicha meinte indes zu ihrem Rückzug: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, nicht zu kandidieren. Ich bleibe aber der Grünen Sache eng verbunden und schließe eine Rückkehr zum richtigen Zeitpunkt in die aktive Politik nicht aus", erklärte Jicha, die seit 2018 im Landtag sitzt. Vom Koalitionspartner ÖVP kam indes Bedauern über Jichas Ausscheiden. Präsidiumskollegin Sophia Kircher (ÖVP) meinte, dass Tirol nun eine Politikerin verliere, "die sich insbesondere immer für die Anliegen junger Menschen stark gemacht hat". Jicha habe stets "das Gemeinsame vor das Trennende gestellt" und "andere Frauen ermutigt, sich ebenfalls politisch zu engagieren", sagte Kircher. Mit Jicha, Kircher und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann hatte es erstmals ein rein weibliches Präsidium in Tirol gegeben.