Tirol-Wahl: Liste Fritz setzt auf "Haustürwahlkampf"

Rund zwei Monate vor der Tiroler Landtagswahl am 25. September setzt die oppositionelle Liste Fritz in den Vorbereitungen auf die heiße Wahlkampfphase auf Bürgernähe. "Haustürwahlkampf", um "mit den Menschen direkt in Kontakt zu treten", bringe "am meisten", hielt Spitzenkandidatin und Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider im APA-Gespräch fest. Maximal 600.000 Euro sollen für den Wahlkampf ausgegeben werden, den offiziellen Auftakt bilde der Bürgertag am 3. September.

Tiroler Liste Fritz will die Menschen im Wahlkampf in den Fokus rücken