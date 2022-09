Tirol-Wahl mit vielen Fragezeichen

Wie groß wird das Minus der Tiroler ÖVP bei der Tiroler Landtagswahl? Welche Koalitionen sind nach dem 25. September möglich? Und wie aussagekräftig sind die Umfragen, die derzeit auf dem Tisch liegen?

Als in Tirol 2018 gewählt wurde, war die Welt noch eine andere. Kein Corona, kein Ukraine-Krieg, keine Energieknappheit, keine horrende Teuerung. Und die Tiroler ÖVP hatte noch dazu mit Sebastian Kurz ein Zugpferd an der Spitze der Bundespartei. Am Wahlabend jubelte sie schließlich über ein Ergebnis von 44,3 Prozent.

Diesmal sind die Vorzeichen völlig andere - vor allem für die in Tirol seit Jahr und Tag an der Macht befindliche Volkspartei. Denn neben den zahlreichen Krisen, die es ...