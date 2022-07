Tirol-Wahl: Oberhofer mit 96 Prozent NEOS-Spitzenkandidat

Tirols NEOS-Landessprecher und Klubobmann Dominik Oberhofer ist am Samstag in einer Landesmitgliederversammlung der Oppositionspartei in Innsbruck mit 96 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September gewählt worden. Unmittelbar nach seiner Kür formulierte er einen klaren Machtanspruch und sah sich bereits an den entsprechenden Hebeln: "Wir werden Teil der nächsten Regierung".

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Ohne die NEOS gehe in Tirol "gar nichts mehr"