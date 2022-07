Tirol-Wahl: ÖVP probt mit Mattle-Kür den Befreiungsschlag

Zweieinhalb Monate vor der vorgezogenen Landtagswahl am 25. September will die wegen schlechter Umfragewerte unter Zugzwang geratene Tiroler ÖVP nun mit der Aufholjagd starten: Am Samstag findet im Congress Centrum in Alpbach der Landesparteitag der Volkspartei statt. Zentraler Tagesordnungspunkt: Die Wahl von Spitzenkandidat und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle zum Landesparteiobmann.

