Tiroler AK-Wahl zu Ende - Stimmenauszählung beginnt

Die Tiroler Arbeiterkammerwahl ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Das vorläufige Wahlergebnis soll dann am Freitag gegen 16.00 Uhr nach der Sitzung der Hauptwahlbehörde bekanntgegeben werden. Dann wird feststehen, wie die rund 260.000 Mitglieder gewählt haben. Die konstituierende Vollversammlung mit der Wahl des Präsidenten folgt dann am 8. März.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Für Erwin Zangerl gilt es, seine Mehrheit zu verteidigen