Tiroler FPÖ fordert tägliche "Asylantenampel"

Die Tiroler FPÖ legt im laufenden Landtagswahlkampf weiter einen starken Fokus auf das Thema Migration. Landesparteiobmann Markus Abwerzger forderte am Freitag Transparenz in Form einer täglichen "Asylantenampel" - analog zur Corona-Ampel. "Asylantenzahlen müssen genauso wie bisher bei den Corona-Infektionszahlen tagtäglich veröffentlicht werden, aufgegliedert nach Bundesland", erklärte Abwerzger in einer Aussendung.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Abwerzger erneuerte Forderung nach sofortigen Grenzschließungen