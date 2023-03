Tiroler Grüne: Mair stellt sich der Chef-Wahl

Bei den krisengebeutelten Tiroler Grünen steht am Samstag in Telfs eine wegweisende Landesversammlung an. Der zuletzt in der Kritik stehende Klubobmann Gebi Mair geht aufs Ganze und kandidiert für die Position des Landessprechers, mit großer Wahrscheinlichkeit als einziger. Mair will den Mitgliedern eine "schonungslose Analyse" sowie eine "klare Aussage" zu seiner "persönlichen Zukunft und jener der Grünen" liefern, wie er im APA-Gespräch im Vorfeld erklärte hatte.

BILD: SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS/EXPA/ERICH Gebi Mair stellt sich am Samstag der Wahl zum Landessprecher