Tiroler Koalitionspoker geht weiter, Grüne schwanken

Nach geschlagener Landtagswahl geht in Tirol der Koalitionspoker weiter. ÖVP-Obmann Anton Mattle empfing am Freitagnachmittag die Grünen zu einem vertiefenden Gespräch im Innsbrucker Landhaus. Klubobmann Gebi Mair hatte darum gebeten, um grüne "Eintrittshürden" in einer möglichen Dreierkoalition zu verdeutlichen. Das Ergebnis ebenjener Unterredung werde man nun innerparteilich "beraten und bewerten", erklärte Mair. Mattle will am Montag noch einmal mit der SPÖ sondieren.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Grüne legten ÖVP "Eintrittshürden" für mögliche Dreierkoalition vor