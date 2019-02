Tiroler Landesregierung will Veterinärmedizinstudium

Die Landesregierung wünscht sich ein Veterinärmedizinstudium auf Tiroler Boden. Eine am Dienstag beschlossene Machbarkeitsstudie soll bis Herbst 2019 abgeschlossen sein. Das bei positivem Ergebnis daran anschließende Akkreditierungsverfahren werde dann ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen. Ab 2021 könnte der Studiengang also frühestens starten.

SN/APA (dpa)/Inga Kjer Tirol befürchtet einen Tierärztemangel