Tiroler Landtag löst sich auf und macht Weg für Neuwahl frei

Der Tiroler Landtag räumt am Freitag den finalen Stein auf dem Weg zur vorgezogenen Landtagswahl am 25. September aus dem Weg. Das Landesparlament kommt nach dem angekündigten Rückzug von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um dabei seine vorzeitige Auflösung zu beschließen. Der Dringlichkeits- bzw. Neuwahlantrag der Koalitionsparteien ÖVP und Grüne wird die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der 36 Abgeordneten finden.

SN/APA/THEMENBILD/EXPA/ JOHANN GROD Der Tiroler Landtag im Innsbrucker Landhaus löst sich am Freitag auf.