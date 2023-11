Tiroler Landtag debattiert Sinnhaftigkeit von "Kodex"

Der Tiroler Landtag hat am Dienstag die Sinnhaftigkeit des von Vorarlberg vorgeschlagenen "Kodex" für Asylwerbende mit der Verpflichtung zu Deutschkursen sowie gemeinnütziger Arbeit debattiert. Während Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) den Vorschlag verteidigte und gleichzeitig ein bundesweites Vorgehen einforderte, geißelte die Opposition den "Kodex" als Populismus und stellte die Wirksamkeit in Abrede. Die FPÖ ortete einen Unwillen, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

