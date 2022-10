Tiroler ÖVP/SPÖ-Koalitionsgespräche auf der Zielgeraden

Die Koalitionsgespräche der Tiroler ÖVP und SPÖ biegen drei Wochen nach der Landtagswahl in die Zielgerade ein. Die Verhandlungen stehen "in dieser Woche vor dem Abschluss", hieß es in einer gemeinsamen Aussendung. Die Parteien baten daher Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP), die Einladung zur konstituierenden Landtagssitzung am 25. Oktober auszusprechen. Die Parteigremien sollen noch diese Woche tagen, auch das Regierungsteam soll vorgestellt werden.

In Tirol wird die ÖVP/SPÖ-Koalition bald stehen