Tiroler ÖVP/SPÖ-Koalitionsgespräche knapp vor Ziellinie

ÖVP und SPÖ stehen drei Wochen nach der Tiroler Landtagswahl wenige Meter vor der Finalisierung einer Koalition. Inhaltlich ist man sich offenbar großteils einig, nun geht es im Endspurt noch um Ressortverteilung bzw. die womöglich neue Ressortzuweisung einzelner Materien sowie vor allem um die personelle Besetzung. Die Verhandlungen stünden jedenfalls "in dieser Woche vor dem Abschluss", verlauteten die künftigen Koalitionäre in einer Aussendung am Montag.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA In Tirol wird die ÖVP/SPÖ-Koalition bald stehen