Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef Hörl Corona-positiv getestet

Der Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef Abg. Franz Hörl, auch Seilbahn-Obmann in der Wirtschaftskammer, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Zuge eines Routinetests sei ein PCR-Test am Montag positiv ausgefallen, teilte Hörl in einer Aussendung mit. Er sei "mehr oder weniger symptomlos", sagte der Zillertaler Hotelier der APA. Zudem werde routinemäßig abgeklärt, ob eventuell die im Bezirk Schwaz aufgetretene südafrikanische Mutation dahintersteckt.

SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS ÖVP-Nationalratsabgeordneter "mehr oder weniger symptomlos"