Tiroler Verhandler schlossen zweite Runde zufrieden ab

Die Verhandlungen über eine schwarz-rote Koalition schreiten zweieinhalb Wochen nach der Tiroler Landtagswahl am 25. September weiter relativ zügig voran. Am Donnerstag gaben die Parteichefs Anton Mattle (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ) einmal mehr einen aktuellen politischen "Wasserstand" ab und berichteten in einer gemeinsamen Aussendung von der nunmehr abgeschlossenen "zweiten Verhandlungsrunde", in der man sich in vielen Themenpunkten "bereits sehr weit angenähert" habe.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Dornauer und Mattle zeigen sich mit Verhandlungen zufrieden.