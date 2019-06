Tiroler wegen Strache-Beleidigung schuldig gesprochen

Ein Tiroler ist am Freitag am Landesgericht Innsbruck wegen Beleidigung des Ex-Vizekanzlers und Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache verurteilt worden. Der Beklagte soll Strache via Twitter massiv beleidigt und beschimpft haben. Er wurde zu 160 Euro Geldstrafe, wovon 120 Euro bedingt nachgesehen werden, verurteilt. Das Urteil war vorerst noch nicht rechtskräftig.

SN/APA/BRIGITTE FORSTER Der Beklagte soll Strache auf Twitter massiv beleidigt haben