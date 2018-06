Vorspann Vorspann Vorspann.

Ist es weise Staatskunst? Oder handelt es sich landesspezifisches Schlawinertum, wenn Österreichs Regierung aus der europäischen Anti-Putin-Front ausschert und dem russischen Präsidenten in der Bundeshauptstadt den roten Teppich ausrollt? Möglicherweise haben beide Beurteilungen ihre Berechtigung. Putin steht für die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim, für die blutige Verwicklung russischer Truppen in Syrien, für die Knebelung der Demokratie in seinem Heimatland. Einerseits. Andererseits sind Sanktionen und Botschafterausweisungen, die die europäische Politik gegen Putin bestimmen, nicht der diplomatischen Klugheit letzter Schluss. Abgesehen davon, dass Österreich mannigfache wirtschaftliche Interessen in Russland hat, die durch die Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das zu erwähnen führt sehr leicht zu eingangs erwähntem Schlawiner-Vorwurf.