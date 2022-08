Transit - Tirol fixierte Blockabfertigungstage für 2023

Die Tiroler Landesregierung hat am Montag bei einer Regierungssitzung die Lkw-Blockabfertigungstage für das erste Halbjahr 2023 festgelegt. An 24 Tagen dürfen zwischen Jänner und Juni nur eine bestimmte Anzahl von Lkw die Grenze bei Kufstein passieren. "Mit den Blockabfertigungen vermeiden wir eine Überlastung unserer Straßen und sorgen damit für Verkehrs- und Versorgungssicherheit", begründete Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Vorgehensweise.

Die Maßnahme sei "dringend notwendig", argumentierte er mit Blick auf steigende Verkehrszahlen. "Die Zahl der Lkw ist im Vergleich zum Jahr 2019 erneut gestiegen", sagte Platter in einer Aussendung des Landes. Im Monatsvergleich Juli habe sich gezeigt, dass im Juli 2022 bereits um sieben Prozent mehr Pkw auf der Brennerroute unterwegs waren als im Juli 2019. Bei den Transit-Lkw wurde in den ersten sieben Monaten im Vergleich zu 2019 ebenfalls ein Plus von einem Prozent, das entspricht in Summe 15.000 Lkw, festgestellt.

"Die Dosierung ist und bleibt ein Notinstrument. Langfristig braucht es für ein europäisches Verkehrsproblem auch eine grenzüberschreitende, europäische Lösung", meinte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Gemeinsames Ziel müsse eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene sein, hielt sie fest.

Im Jahr 2022 waren an 38 Tagen, an denen viel Verkehr erwartet wird, der Lkw-Verkehr gedrosselt. Noch 13 Dosiertage stehen bevor. Für das kommende Jahr behielt sich die Landesregierung vor, dass aufgrund von Wetter- und Naturereignissen, Unfällen oder dringend notwendigen Bauarbeiten, zusätzliche Blockabfertigungen durchgeführt werden.