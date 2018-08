Trend hält an: Zahl der Asyl-Anträge sinkt weiter

Der Trend der sinkenden Flüchtlingszahlen setzt sich auch im zweiten Halbjahr fort. So gab es im Juli insgesamt 1.166 Anträge, um 46,8 Prozent weniger als vergangenes Jahr in diesem Zeitraum (2.193). Insgesamt sank die Zahl seit Jahresbeginn um 44,4 Prozent, geht aus aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor. Mit Anfang August befanden sich weniger als 50.000 Personen in der Grundversorgung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Innenminister Kickl sieht eine "positive Entwicklung"