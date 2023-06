Trotz Babler: KPÖ will es in den Nationalrat schaffen

Interne Streitereien haben die Kommunisten laut eigenen Angaben hinter sich gelassen, um geeint ins Parlament einzuziehen. Kann das gelingen, und wie gefährdet der neue SPÖ-Chef dieses Ziel?

Ein neuer SPÖ-Chef, der sich als Marxist deklariert hat (um danach gleich wieder etwas zurückzurudern), dazu die jüngsten Wahlerfolge der KPÖ in Graz und Salzburg. Österreichs Linke ist derzeit im Aufwind: In Graz ist mit Elke Kahr seit 2021 eine kommunistische Bürgermeisterin an der Macht. In Salzburg, wo im Herbst Gemeinderatswahlen stattfinden, rechnet sich Kay-Michael Dankl Chancen auf den Bürgermeistersessel aus.

Ein Einzug in den Nationalrat ist durchaus realistisch

Doch nicht nur auf kommunaler Ebene greifen ...