Trump-Freund wegen Kriegsflugzeug-Deal im Visier der Justiz

Im Fall eines österreichischen Flugzeuges, das mit Waffen ausgestattet in einem Kriegsgebiet in Afrika aufgetaucht sein soll, steht weiterhin ein Freund von US-Präsident Donald Trump, Blackwater-Gründer Erik Prince, im Visier der österreichischen Justiz. Die Ermittlungen gingen weiter, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, am Dienstag der APA.

SN/APA (Archiv/AFP)/SAUL LOEB Prince ist Gründer des Söldnerunternehmens Blackwater