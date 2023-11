Tschürtz entschuldigte sich für umstrittene Rede

Der burgenländische FPÖ-Landtagsklubobmann Johann Tschürtz hat sich am Montag für seine umstrittene Rede entschuldigt, bei der er in der Landtagssitzung am vergangenen Donnerstag 21 migrantisch klingende Schülernamen vorgelesen hatte. Er habe damit zeigen wollen, dass sich die Einwanderungspolitik der Bundesregierung in den Schulen widerspiegele. "Namen von Schülern zu nennen war jedoch ein Fehler und das tut mir auch leid", sagte der Klubobmann.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Tschürtz sprach von einem Fehler